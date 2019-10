Mediavalle : pescaglia



Si perde cercatore di funghi, ritrovato dal Sast

giovedì, 17 ottobre 2019, 23:41

È stato ritrovato pochi minuti fa dal Soccorso Alpino e Spelologico Toscano un altro cercatore di funghi che si era perso questa sera in località “la cuculiera” nel comune di Pescaglia. Le ricerche sono iniziate verso le 18. L’uomo, originario di Camaiore, è stato raggiunto dai tecnici della squadra della Stazione di Lucca che lo hanno riaccompagnato alla vettura.



In contemporanea è arrivata l’attivazione da parte dei carabinieri per un altro disperso in località Valgiano. Fortunatamente l’allarme è subito rientrato a seguito del ritrovamento da parte dei vigili del fuoco.