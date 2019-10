Mediavalle



Tornano gli "Incontri Musicali": quest'anno con un concerto fuori dal... comune

lunedì, 28 ottobre 2019, 15:40

di daniele venturini

Questa mattina alle 12, presso la sala consiliare del comune di Borgo a Mozzano, alla presenza del sindaco Patrizio Andreucetti, la consigliere con delega alle manifestazioni Simona Girelli, il presidente della Scuola Civica di Musica di Borgo a Mozzano professor Antonio Rondina e il direttore artistico della manifestazione Giacomo Brunini, si è tenuta la conferenza stampa sul nuovo evento dal titolo: "Incontri Musicali – i luoghi del bello e della cultura”, composto da sette concerti che si terranno nel territorio del comune di Borgo a Mozzano. Quest'anno ci sarà anche un concerto fuori dal territorio comunale, che si terrà presso la chiesa dei SS Pietro e Paolo di Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca, grazie alla collaborazione con l'Associazione Culturale il Mammalucco.

Il sindaco Andreuccetti ha ringraziato il lavoro svolto dall'Associazione Scuola Civica di Musica di Borgo a Mozzano, che di anno in anno da la possibilità di vivere al meglio una delle manifestazioni musicali più importanti del territorio, che viene gestita e curata molto bene. A dire del sindaco: "Questa manifestazione coinvolge molte persone del territorio e da loro la possibilità di esprimersi e di essere valorizzata". Andreucetti ha avuto parole di elogio per gli organizzatori Antonio Rondina e Giacomo Brunini, che, a suo dire: "sono una squadra collaudata ed efficiente". "Gli eventi inseriti in questi incontri spaziano su vari ambiti - ha ribadito quindi il sindaco -; è un'ottima opportunità di crescita per tutta la comunità". Il primo cittadini ha concluso il suo intervento assicurando il pieno appoggio della sua amministrazione a questa manifestazione anche in futuro, perché questi eventi non sono fine a se stessi ma sono una opportunità di crescita.

Antonio Rondina, presidente della Scuola di Musica di Borgo a Mozzano, si è detto orgoglioso del lavoro fatto dalla sua associazione in questi dieci anni. "Considerata la sfavorevole congiuntura economica, in cui versano tutte le amministrazioni e associazioni territoriali - ha spiegato -, non era scontato riuscire a organizzare anche questo evento". Rondina ha speso parole di elogio per il direttore artistico Giacomo Brunini, il quale, a suo dire, ha sempre lavorato con passione e soprattutto ha sempre portato a termine gli impegni presi. In merito agli eventi, Rondina ha assicurato che l'offerta è varia e coinvolge gli ambienti più belli del comune di Borgo a Mozzano, fra chiese e sale da concerto, il tutto per valorizzare il territorio. Il presidente della Scuola di Musica ha fatto anche un appello agli allievi e ai genitori della scuola, invitandoli a seguire i concerti, perché "la didattica non consiste soltanto nelle lezioni canoniche, ma anche e soprattutto nell'ascoltare i concerti, per acquisire e imparare le tecniche dal vivo". Il professor Antonio Rondina, infine, ha dato una notizia importante sotto il profilo dello studio della musica: “In un piccolo paese come Borgo a Mozzano, siamo in cinque diplomati in chitarra classica. Penso che non vi è altro comune in Toscana con una percentuale cosi alta di diplomati in questo strumento.”

Il direttore artistico Giacomo Brunini ha illustrato poi i concerti che verranno eseguiti all'interno di questa manifestazione.

Il primo si terrà domenica 3 novembre, alle 17,15, presso la biblioteca comunale di Borgo a Mozzano, e vedrà esibirsi il duo chitarristico Masini – Costantino che hanno all'attivo concerti in tutta Italia.

Gli altri concerti si terranno nei seguenti giorni:

Domenica 10 novembre , ore 17,15 presso la chiesa di San Bartolomeo a Cune;

Domenica 17 novembre ore 17,15, presso la Biblioteca del Convento di San Francesco;

Domenica 24 novembre , ore 17,15 presso la Biblioteca di San Giovanni Leonardi di Diecimo;

Domenica 1^ dicembre ore 17,15, presso la Chiesa dei SS Pietro e Paolo a Fornoli di Bagni di Lucca;

Domenica 8 dicembre 17,15, presso Teatro comunale di Valdottavo;

Sabato 14 dicembre 18,15, Biblioteca Comunale Borgo a Mozzano.



L'entrata è libera, chi vuole può lasciare una piccola offerta.



Hanno collaborato alla realizzazione degli eventi: L'associazione socio culturale missionaria i Padri Leonardini di Diecimo, l'Associazione Culturale Il Mammalucco, La misericordia di Borgo a Mozzano, Il Teatro Colombo, Unità Pastorale di Borgo a Mozzano-Cune e Associazione Cluster di Lucca.

Per maggiori informazioni contattare i seguenti recapiti: borgoamozzanomusica@gmail.com – cell. 3498496612 o visitate il sito internet www.scuolacivicasalotti.it