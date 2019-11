Mediavalle



A Coreglia uno spettacolo contro la violenza sulle donne

lunedì, 18 novembre 2019, 13:04

L’assessorato alla cultura del comune di Coreglia Antelminelli, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presenta lo spettacolo “Forte come un giunco… abbiamo tutte la stessa storia…”

Lo spettacolo è allestito dalla Compagnia Teatrale Papalagi, in collaborazione con l’Associazione Culturale A.E.D.O. e il Centro di Salute Mentale Valle del Serchio- ASL Toscana Nordovest, e si terrà sabato 23 novembre alle 21.15 presso il Teatro A. Bambi in Coreglia capoluogo.



L’amministrazione comunale ritiene che sia di fondamentale importanza la prevenzione di questa forma di reato educando alla cultura di genere ed eliminando gli stereotipi e le radici culturali che la alimentano, con un particolare riguardo per la formazione delle nuove generazioni.