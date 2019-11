Al Museo del Castagno una giornata di studi

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 27 novembre 2019, 15:52

"Alla scoperta dell'acqua" è il progetto formativo itinerante di GAIA S.p.A. che vede tecnici e responsabili del servizio del servizio idrico impegnarsi nella visita delle scuole presenti nel territorio per insegnare ai bambini le buone pratiche a sostegno dell'ambiente

martedì, 26 novembre 2019, 18:11

Nuovi arrivi sono previsti nella provincia di Lucca tra i medici di famiglia. Dal 1° dicembre entrerà in servizio la dottoressa Novella Santini per l'ambito territoriale di Lucca e Pescaglia con ambulatorio principale a Lucca (Via Roma - Corte Sbarra, 15)

martedì, 26 novembre 2019, 16:18

Il 13 dicembre, a Piano di Coreglia, lungo la via Nazionale, prenderà vita una nuova Festa dedicata a Santa Lucia che si affiancherà alla tradizionale Fiera Paesana che si tiene da tanti anni nella parte storica del paese

sabato, 23 novembre 2019, 12:45

Il “movimento” delle panchine Rosse, in questi giorni sta avendo un forte impulso, a riprova che il problema della violenza sulle donne è molto sentito. Queste iniziative ovviamente rappresentano dei simboli importanti per tenere i riflettori accesi sulla violenza di genere

venerdì, 22 novembre 2019, 14:32

Terminati gli interventi di manutenzione, ripulitura e tagli alla vegetazione nei corsi d’acqua nel comune di Coreglia Antelminelli da parte del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord intervenuto, in stretta collaborazione con il comune, anche sulla sponda del torrente Dezza danneggiata dalle piene

giovedì, 21 novembre 2019, 13:42

Una conferenza che ha visto riempire la sala consiliare della sede distaccata a Ghivizzano del comune di Coreglia, quella tenutasi stamattina, con ospiti istituzionali sia locali che regionali