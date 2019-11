"Cena del Cuore" per l’acquisto di un defibrillatore

Altri articoli in Mediavalle

martedì, 12 novembre 2019, 11:16

Il gruppo "Prima Pescaglia", viste le segnalazioni sul territorio di infrazioni in proprietà privata, chiede con una interpellanza se l'attuale sistema di video sorveglianza è funzionante, se è sufficiente come deterrente e se esiste un progetto di ampliamento

lunedì, 11 novembre 2019, 23:24

Tre giorni di grandi soddisfazioni per la partecipazione del Museo del Castagno al “Salone Nazionale Marroni e Castagne d'Italia”, svoltosi presso la struttura di FICO a Bologna, un'immensa struttura dedicata ad una grande mostra-mercato riferita ai prodotti agro-alimentari italiani

lunedì, 11 novembre 2019, 14:48

Si è conclusa la fase congressuale che ha portato al rinnovamento delle cariche del gruppo dei Giovani Democratici della Valle del Serchio. Il nuovo segretario, eletto all’unanimità, è Alfredo de Servi: residente a Coreglia Antelminelli, studia giurisprudenza e fa parte del gruppo sin dalla sua formazione

lunedì, 11 novembre 2019, 13:50

La straordinaria storia di Sylvester Z. Poli emigrato dall'Italia (da Coreglia) in America alla fine del XIX secolo, e diventato il più grande proprietario di sale cinematografiche del suo tempo. Il film è stato girato tra Lucca e USA

lunedì, 11 novembre 2019, 11:29

Nella mattinata di venerdì 8 novembre la Scuola Primaria di Ghivizzano ha accolto gli insegnanti della Scuola Civica di Musica Barga per un approccio propedeutico allo strumento musicale, nell’ambito del progetto “NOTE di classe…”

sabato, 9 novembre 2019, 00:15

Continua la querelle tra il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di “Un futuro per Coreglia”, e l’assessore al bilancio Ivo Carrari. Taccini passa in rassegna punto per punto i temi toccati dal consigliere di maggioranza nel suo ultimo intervento apparso sulla stampa per replicare colpo su colpo