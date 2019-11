Mediavalle : pescaglia



Commemorazione per l'anniversario della morte di Puccini

venerdì, 29 novembre 2019, 12:36

Sabato pomeriggio, dalle 17 in poi, si terrà la commemorazione della morte di Giacomo Puccini presso la sua casa in Celle di Pescaglia. Ricorrendo proprio in questi giorni, inoltre, i 10 anni dalla scomparsa dell'ex sindaco di Pescaglia, Arturo Giuseppe Lenzi, promotore della creazione della Casa Museo di Celle di Pescaglia, sarà l'occaione per un ricordo ed un omaggio alla sua figura.



Programma della giornata:



Ore 17.00 - c/o le cantine della Casa Museo: Ricordo del Sindaco di Pescaglia Arturo Giuseppe Lenzi, a dieci anni dalla sua scomparsa

Ore 17.30 - c/o la piazza antistante la Casa Museo: deposizione della corona di alloro presso la targa in memoria del Maestro Giacomo Puccini, cittadino onorario di Pescaglia.

Ore 18.00 - c/o la Chiesa di Celle Puccini - Messa in suffragio del Maestro Giacomo Puccini.