Commercianti e pro loco organizzano la "Festa di Santa Lucia"

martedì, 26 novembre 2019, 16:18

Il 13 dicembre, a Piano di Coreglia, lungo la via Nazionale, prenderà vita una nuova Festa dedicata a Santa Lucia che si affiancherà alla tradizionale Fiera Paesana che si tiene da tanti anni nella parte storica del paese.



Un folto gruppo di commercianti - in collaborazione con la Pro Loco di Coreglia - ha voluto costruire una novità assoluta con la Festa in onore della Santa Patrona locale. L'evento vivrà nella zona del Centro Commerciale, battezzato con il nome beneaugurante "Le Muse", che parte dalla rotonda di via del Serchio fino all'incrocio che porta a Coreglia. La valorizzazione di questi anni della zona, ha spinto il Comitato delle attività commerciali presenti a ridare fiato al Centro Commerciale Naturale e rilanciare un nuovo progetto gestionale.



Nel programma della Festa, che partirà dalle ore 19.00 e finirà alle 24.00, ci saranno street-food, banchetti tradizionali, mercatini di Natale, animazioni e stand artigianali. Ovviamente tutte i negozi parteciperanno promuovendo la loro vendite dedicate alle Feste natalizie. Per la migliore riuscita dell'evento resteranno aperte anche le attività commerciali della via Nazionale di Piano di Coreglia. Gli spazi della Festa di Santa Lucia saranno dedicati a tutti i gusti, dai piccoli che avranno un angolo dedicato tutto per loro, agli amanti del ballo che si ritroveranno al dancing Melody, i giovani saranno ospitati nello spazio dedicato alla Disco del Drop.



Appuntamento quindi al Centro le Muse di Piano di Coreglia per 13 dicembre alle 19.00.