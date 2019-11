Mediavalle



Coreglia, seduta "flash" del consiglio su bilancio e surroga consigliere

sabato, 30 novembre 2019, 11:23

di viola pieroni

Un consiglio decisamente veloce quello che si è svolto stamani a Ghivizzano: il primo punto all'ordine del giorno era la surroga del consigliere comunale dimissionario Sabrina Babboni, delegata al turismo e marketing, per cui è stato indicato all’unanimità il consigliere Andrea Viviani, a cui sia i consiglieri di Prima Coreglia che di Un Movimento per Coreglia hanno augurato di svolgere un buon lavoro.

A seguire è stata trattata la variazione al bilancio di previsione finanziaria dell’anno 2019/2020, punto in cui “Movimento per Coreglia” si è astenuto dal voto per non avere abbastanza dati in merito per approfondire l’uso dei fondi richiesti.

Infine, il punto tre (interrogazione consiliare presentata dal gruppo “Un futuro per Coreglia") non è stato discusso per la mancanza del consigliere Piero Taccini.



(Foto d'archivio)