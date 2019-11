Mediavalle : coreglia antelminelli



Da tutela dei minori a "plastic free": scarica di mozioni in consiglio

martedì, 5 novembre 2019, 09:19

di tommaso boggi

Una seduta consiliare ricca di mozioni quella del 4 novembre, che ha visto i consiglieri di “Movimento per Coreglia” portare in consiglio argomenti che spaziano dalle iniziative a favore dei minori dati in affido fino all’adozione della cosiddetta “Plastic Free Challenge”, per una riduzione dell’utilizzo della plastica negli ambiti comunali.

Per quanto riguarda la mozione relativa le iniziative a favore dei minori, che prevederebbe tra le altre cose la presenza di un tutor per i bambini, il consigliere di “Movimento per Coreglia” Pietro Frati ha voluto precisare come questa sia un’iniziativa che “tende più che altro a salvaguardare la vita e la crescita di questi bambini che a volte vengono strappati via ai genitori come successo, ad esempio, a Bibbiano”.

La mozione è stata però bocciata dalla maggioranza che, tramite il suo capogruppo Stefano Reali, ha definito la vicenda di Bibbiano come “un fatto esecrabile: non si può comprendere come un sistema marcio possa aver potuto lavorare nell’impunità, non è immaginabile il dolore delle famiglie”, chiarendo però poi come la gestione dei minori sia affidata completamente alla ASL da più di un decennio, non rientrando quindi nella sfera d’azione del comune ed che comunque si tratta di una dinamica troppo delicata per essere gestita da personale non specializzato”.

In consiglio anche il recepimento della “Carta di Pisa”, documento relativo all’integrità politica degli eletti su scala locale e che va a stabilire un codice etico per gli amministratori, già in uso presso la città da cui prende il nome.

La mozione è stata presentata da Donatella Poggi, di “Movimento per Coreglia”: “Non proponiamo l’approvazione della Carta perché uno di noi consiglieri possa essere scorretto, ma perché ribadire certi concetti non fa mai male” ha affermato il consigliere.

La maggioranza ha risposto negativamente anche a questa proposta sempre tramite Reali, che ha affermato: “C’è una legge che dice ciò che i consiglieri possono o non possono fare, può succedere che queste dinamiche vengano fatte passare come non sufficienti. L’ortodosso – aggiunge Reali - non è più ligio al dovere di chi è a norma, una cosa o è legale o non lo è, un comportamento si può tenere oppure no, c’è un ufficio che valuta che gli eletti possano ricoprire cariche. La Carta di Pisa – conclude - quindi è uno sforzo che va in una direzione, ovvero quella secondo cui pare che osservare la legge non basti, quindi voteremo in maniera contraria”.

La progressiva rimozione della plastica monouso proposta nella “Plastic Free Challenge” ha seguito la sorte delle mozioni precedenti, venendo bocciata: “è importante da fare, ma oltre ai costi, questo è un patto che deve essere fatto tra tutte le associazioni del territorio e non solo in comune, per una nuova visione e concezione di quello che è il patrocinio del comune. Noi – aggiunge quindi Reali - in questo momento quindi, pur invitando il sindaco a sensibilizzare verso l’utilizzo dei materiali riciclabili, crediamo che questo sia qualcosa che dovrà firmare la prossima amministrazione, visto che la nostra è ormai in scadenza e questo sarà un percorso di sensibilizzazione lungo e graduale”.

Donatella Poggi ha quindi affermato: “E' importante che oggi si sia capito che fino alle elezioni non si farà più niente, ma a parte le battute: l’Unione Europea ha già deciso che la plastica monouso verrà messa al bando. L’acquisto di materiali riciclabili è più costoso è vero, siamo anche d'accordo che le persone debbano essere sensibilizzate in merito, ma - conclude Poggi - se anche a livello locale si volesse iniziare ad affrontare il problema non vedo perché non farlo”.

La seduta si è conclusa con la mozione della maggioranza “Non lasciamo solo il popolo curdo”, contro l’invasione turca del Kurdistan nel nord della Siria, approvata anche dalla minoranza che avrebbe però voluto fosse incluso nel testo un emendamento contenente la contrarietà all’ingresso della Turchia nell’Unione Europea. Emendamento rifiutato dalla maggioranza: “perché la mozione parla dell’autodeterminazione dei popoli ed eviterei di inserire l’ingresso della Turchia nell’Unione Europea perché si va in un altro campo” ha detto Ivo Carrari, assessore e consigliere di maggioranza che ha portato la mozione in consiglio.

Proposta da “Movimento per Coreglia” anche una mozione per la sottoposizione volontaria degli amministratori a test antidroga, anch’essa bocciata dalla maggioranza