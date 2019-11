Mediavalle : coreglia antelminelli



"Forte come un giunco": spettacolo teatrale contro la violenza sulle donne

giovedì, 21 novembre 2019, 13:38

Il centro di salute mentale della Valle del Serchio, struttura dell'Azienda USL Toscana nord ovest, ha collaborato con l'associazione culturale Aedo e con il comune d Coreglia Antelminelli, alla rappresentazione "Forte come un giunco - Abbiamo tutte la stessa storia", che andrà in scena interpretata dalla compagnia teatrale Papalagi, sabato prossimo, 23 novembre, alle ore 21:15, al teatro comunale "Bambi", in via del Mangano a Coreglia Antelminelli. L'evento si svolge in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

La compagnia teatrale Papalagi è nata all’interno del Centro di salute mentale della Valle del Serchio ed è composta da utenti del Centro diurno, da operatori ed altri cittadini. Si tratta di un’esperienza ormai consolidata ed integrata con il territorio in cui si è sviluppata.