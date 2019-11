Il Museo del Castagno in vetrina a Bologna

Altri articoli in Mediavalle

lunedì, 11 novembre 2019, 14:48

Si è conclusa la fase congressuale che ha portato al rinnovamento delle cariche del gruppo dei Giovani Democratici della Valle del Serchio. Il nuovo segretario, eletto all’unanimità, è Alfredo de Servi: residente a Coreglia Antelminelli, studia giurisprudenza e fa parte del gruppo sin dalla sua formazione

lunedì, 11 novembre 2019, 13:50

La straordinaria storia di Sylvester Z. Poli emigrato dall'Italia (da Coreglia) in America alla fine del XIX secolo, e diventato il più grande proprietario di sale cinematografiche del suo tempo. Il film è stato girato tra Lucca e USA

lunedì, 11 novembre 2019, 11:29

Nella mattinata di venerdì 8 novembre la Scuola Primaria di Ghivizzano ha accolto gli insegnanti della Scuola Civica di Musica Barga per un approccio propedeutico allo strumento musicale, nell’ambito del progetto “NOTE di classe…”

sabato, 9 novembre 2019, 00:15

Continua la querelle tra il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di “Un futuro per Coreglia”, e l’assessore al bilancio Ivo Carrari. Taccini passa in rassegna punto per punto i temi toccati dal consigliere di maggioranza nel suo ultimo intervento apparso sulla stampa per replicare colpo su colpo

giovedì, 7 novembre 2019, 11:08

Non si fa attendere la risposta di Ivo Carrari, assessore del comune di Coreglia Antelminelli, dopo l’intervento del consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", sull'astensione della minoranza alla mozione sui curdi e sulle considerazioni in merito al bilancio

giovedì, 7 novembre 2019, 08:37

Il gruppo consiliare "Prima Pescaglia" comunica con una nota la sua vicinanza alla causa, promossa dal sindaco Andrea Bonfanti, per evitare che la finale di Champions League venga disputata ad Istanbul. Questo come protesta per l'invasione ad opera turca del Kurdistan nel nord della Siria degli scorsi giorni