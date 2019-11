Mediavalle



Inaugura la quarta edizione della "Valle dei Presepi"

lunedì, 18 novembre 2019, 11:17

Nel periodo natalizio, ormai da quattro anni, nella Media Valle del Serchio è nata "La Valle dei Presepi". un'iniziativa organizzata dall'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio in collaborazione con i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia e le varie associazioni del territorio nell'ambito della tradizione del presepe.



Il presidente e i sindaci dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio sono lieti di invitare tutta la popolazione all'inaugurazione della IV° edizione "La Valle dei Presepi - La Tradizione e l'Arte dei Presepi nella Media Valle del Serchio", che si terrà domenica 1° dicembre alle 11 presso Piazza Antelminelli a Coreglia Antelminelli (in caso di pioggia l'inaugurazione si terrà presso il Forte sempre a Coreglia Antelminelli).



L'inaugurazione si aprirà con i saluti istituzionali del presidente Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano, e del sindaco di Coreglia Antelminelli Valerio Amadei, insieme a tutte le autorità presenti, tra cui ospite d'onore il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, che illustreranno gli obiettivi e lo scopo della realizzazione di questa manifestazione.



La manifestazione nasce dalla volontà di mettere in luce la tradizione secolare dei maestri figurinai della Media Valle del Serchio. Il presepe è infatti parte integrante della cultura popolare del nostro territorio. La maestria degli artigiani locali e la qualità produttiva delle aziende sono riconosciute da sempre in tutto il mondo. La Media Valle ritrova vita in un magico percorso tra i principali presepi del territorio. Lo scopo della rassegna "La Valle dei Presepi* è di guidare i visitatori alla scoperta della bellezza delle usanze locali legate al periodo natalizio. Affiancato al percorso dei presepi, si presenta infatti un calendario di eventi finalizzato ad arricchire la rassegna e a trasportare totalmente il pubblico in un'emozionante esperienza di folclore, memoria e sacralità.



"La Valle dei Presepi' avrà inizio da domenica 1° dicembre 2019 fino al 6 gennaio 2020.