Inaugurano tre panchine rosse contro la violenza sulle donne

sabato, 23 novembre 2019, 12:45

di daniele venturini

Il “movimento” delle panchine Rosse, in questi giorni sta avendo un forte impulso, a riprova che il problema della violenza sulle donne è molto sentito. Queste iniziative ovviamente rappresentano dei simboli importanti per tenere i riflettori accesi sulla violenza di genere. Nella nostra Valle la “madrina” di tutti questi eventi e Maria Grazia Forli, mamma della di Vanessa Simonini, che come tutti ricorderete è stata assassinata a Gallicano dieci anni fa.

Maria Grazia, sentita dalla Gazzetta del Serchio, si è detta contenta di queste iniziative, perché a suo dire, tengono sempre alta l'attenzione sulla violenza alle donne e nel contempo tengono viva la figura di Vanessa. Maria Grazia è molto soddisfatta, perché domani alle ore 15,00 sarà a Ponte della Maddalena (Ponte del Diavolo) a Borgo a Mozzano, per l' inaugurazione della 82^ panchina Rossa e alle 16,00 si recherà a Corsagna di Borgo a Mozzano, per l'inaugurazione della 83^ panchina. Giovedì 28 p.v. alle ore 12,30, si terrà l'inaugurazione della 84^ panchina Rossa, presso l'Istituto Superiore di Istruzione di Barga. Quest'ultima panchina è ancora più emozionante perché Vanessa ha frequentato questa scuola dove si è diplomata con una tesina, ironia della sorte, sulla violenza di genere.

Maria Grazia Forli ringrazia tutti gli organizzatori di questi tre eventi e in particolar modo la preside Iolanda Bocci, che ha fortemente voluto dare un contributo alla lotta contro la violenza sulle donne.