Interventi di micro qualificazione per il Centro Commerciale Naturale di Ghivizzano

venerdì, 29 novembre 2019, 13:50

Nell’ottica della riqualificazione del territorio, l’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli ha effettuato nei giorni scorsi degli interventi di riqualificazione della frazione di Ghivizzano.

L’amministrazione ha ritenuto meritevole, vista l’opportunità concessa dalla Regione Toscana, attraverso il bando rivolto ai Centri commerciali naturali, di procedere alla installazione di arredi ed attrezzature, consistenti in panchine, tavoli, fioriere e cartelli informativi, specificatamente selezionati con le caratteristiche compatibili con il contesto urbano, per un investimento complessivo di circa 18.000 euro.

“Si tratta di piccoli interventi – spiega l’assessore alla promozione turistica del comune di Coreglia Antelminelli Sabrina Santi – voluti da questa amministrazione per introdurre delle innovazioni infrastrutturali che possano contribuire sia a migliorare la vivibilità del territorio per i cittadini, sia per l’accoglienza turistica di un comune che ha molto da offrire”

Nello specifico il progetto ha interessato la frazione di Ghivizzano dove è presente un Centro Commerciale Naturale.