Mediavalle



Investito da un'auto, lutto per scomparsa di monsignor Ghilarducci

giovedì, 21 novembre 2019, 11:59

Lutto nella comunità lucchese per l'improvvisa scomparsa di monsignor Giuseppe Ghilarducci, 84 anni, canonico della Cattedrale di Lucca, investito da un'auto.



Ghilarducci, esperto di arte religiosa e membro dell'Accademia Lucchese di Scienze Lettere e Arti, era stato anche responsabile dei beni culturali della diocesi e autore di numerose pubblicazioni sulla cattedrale di San Martino e sui tesori del patrimonio lucchese. Era parroco di Celle, Colognora di Pescaglia e Vetriano.



Un messaggio di cordoglio è arrivato da Maria Pacini Fazzi: "Lucca perde ancora un tassello importante della sua identità culturale - afferma -. Ghilarducci era un uomo di profonda cultura: ricordo qui i suoi impegnativi lavori sulle pergamene dell'Archivio Arcivescovile, la sua conoscenza dell'arte tutta, la sua passione per il bello in ogni sfaccettatura. Con lui ho perso anche un amico e sono davvero triste nel pensare che non vedrà la nascita del suo grande lavoro dedicato alla Cattedrale di San Martino che ho avuto il privilegio di leggere in anteprima, ma sappiamo che sarà una pietra miliare imprescindibile per la conoscenza della storia della nostra cattedrale e non solo. Al cordoglio della titolare si unisce la Figlia Francesca e tutto il personale della Casa editrice Pacini Fazzi".



Notizia in aggiornamento