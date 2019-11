Mediavalle



La primaria di Ghivizzano incontra la Scuola Civica di Musica Barga

mercoledì, 20 novembre 2019, 08:50

C'è stato un tempo in cui il termine "scuola" veniva collegato in modo inscindibile all'espressione leggere e far di conto, perché questo era ciò che si riteneva sufficiente a formare il bambino, fondamentale nel prepararlo alle prove dell'età adulta. Ad oggi è inutile dire che queste due competenze rimangono ovviamente necessarie, ma non sufficienti.



La scuola diventa infatti terreno fertile in cui coltivare le innumerevoli capacità e potenzialità dei piccoli alunni, oltre che un importante luogo di condivisione e, di certo, alla Primaria di Ghivizzano gli stimoli non mancano. Ne è una dimostrazione l'incontro ospitato all'interno delle sue aule venerdì 8 novembre tra i giovani studenti e i membri della Scuola Civica di Musica Barga. Si è trattato di un'imperdibile occasione in cui i ragazzi hanno avuto la possibilità di interfacciarsi e toccare con mano strumenti quali la tromba, il violino, il sassofono, la chitarra nelle sue varie forme, il flauto traverso e persino la batteria, sotto la sapiente guida degli insegnanti/musicisti. Ad uno ad uno si sono esibiti e, con la magia tipica di chi vive a tu per tu con l'arte, hanno incantato grandi e piccini dando prova della propria esperienza e perché no, instillato loro la voglia di imparare a suonare ed anche a cantare.



Non è, infatti, un'ipotesi remota quella che prevede l'avvio di un programma di collaborazione tra la Primaria di Ghivizzano e la Scuola Civica di Musica Barga, ideato proprio con l'intento di avvicinare sempre più i ragazzi al mondo dell'ascolto e della pratica musicale.



E' indiscutibilmente un approccio fondamentale, non solo per la crescita culturale dei bambini, ma anche per lo sviluppo di un senso artistico che permetta alla generazione in divenire di maturare la capacità di apprezzare con più consapevolezza quanto di affascinante e memorabile l'universo culturale italiano ed europeo propone. Ancora una volta le aule della Primaria di Ghivizzano si confermano teatro di progetti lungimiranti e interessanti, volti ad accompagnare gli alunni verso una maturazione ed una conoscenza ad ampio spettro mediante proposte si innovative, ma intrise dell'intramontabile fascino della tradizione.



Annalisa Pellegrini