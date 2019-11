Mediavalle



Maltempo, piccoli smottamenti in Valle: chiusa strada verso Corsagna

lunedì, 18 novembre 2019, 09:49

Una notte tranquilla, con le piene dei fiumi che, seppur lentamente, calano in tutta la regione. E' quanto emerge dal punto effettuato stamattina presso la sala operativa unificata della protezione civile toscana. La ricognizione con i territori interessati dal maltempo delle ultime ore ha dato un quadro in via di normalizzazione. Alle 12 è prevista una nuova riunione per stilare un primo elenco dei danni patiti nelle zone più colpite.

In provincia di Lucca situzione sotto controllo, le scuole sono aperte in tutti i comuni. Solamente piccole problematiche in Valle del Serchio legate soprattutto a lievi smottamenti. Si sono verificate infatti alcune piccole frane nel comune di Borgo a Mozzano, verso Corsagna, Cune e Dezza Alta. Solo la prima però ha provocato la chiusura della strada.



Dichiarato, intanto, lo stato di emergenza regionale. Lo ha fatto la giunta, su proposta del presidente Enrico Rossi, in apertura della seduta di questa mattina. La dichiarazione consentirà anche di chiedere al governo un'analoga dichiarazione di emergenza nazionale, consentendo così di attivare finanziamenti e di velocizzare le procedure a favore sia dei soggetti pubblici che privati.



La sala operativa unificata della protezione civile toscana ha tenuto una riunione in video-conferenza con le istituzioni territoriali coinvolte dal maltempo delle ultime ore. Dopo una prima ricognizione sugli eventi attivi, tutti in remissione, il direttore regionale Giovanni Massini e il responsabile della protezione civile Bernardo Mazzanti hanno indicato le modalità con cui raccoglieranno una prima stima dei danni subiti dai territori.

Già nel pomeriggio di oggi i comuni interessati dovranno raccordarsi con le province e le prefetture che coordineranno l'invio delle schede danni affinché la Regione Toscana possa attivarsi più rapidamente possibile per l'assegnazione delle risorse nel rispetto delle procedure previste dal Codice della Protezione civile.

