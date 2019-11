Mediavalle : coreglia antelminelli



Mandriota (Pro Loco): "Tanti eventi per il 2020 e un importante progetto per Coreglia"

mercoledì, 13 novembre 2019, 15:40

di daniele venturini

A poco più di un anno dalla costituzione della Pro Loco di Coreglia Antelminelli, il presidente Fulvio Mandriota si concede per un’intervista alla Gazzetta del Serchio facendo un primo bilancio delle attività fatte fino a questo momento e rivelando il calendario delle manifestazioni in programma che si preannuncia molto interessante.



Mandriota, in apertura, si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto in questo anno dall'ente che presiede. “La nuova dirigenza è in carica da settembre del 2018 – esordisce Mandriota - e all'interno della Pro Loco ci sono rappresentanti di tutte le frazioni del comune di Coreglia, soprattutto giovani".



“Lo scopo dell'ente – spiega - è occuparsi di cultura, turismo e ambiente nel territorio comunale. Per far questo abbiamo previsto molte manifestazioni per prossimo anno. Il 17 gennaio 2020 si terrà la giornata dedicata al Dialetto e Lingue Locali, che mira alla conservazione delle tradizioni popolari. Nel mese di marzo 2020, invece, sono previste manifestazioni chiamate “Ripuliamo Insieme” che consistono nel pulire oltre alle strade provinciali e comunali, anche le strade secondarie e sentieri”.



“Queste manifestazioni – continua Mandriota -, a cui partecipano molti cittadini volenterosi, sono molto utili sia sotto il profilo ecologico che per la prevenzione all'inquinamento. Nelle giornate fatte a marzo di quest'anno abbiamo scoperto nella frazione di Piano di Coreglia una discarica abusiva di materiale edile. Abbiamo avvertito il comune il quale ha provveduto a fare la bonifica del sito che era stato inquinato da ignoti”.



Altra importante iniziativa è stata organizzata per il mese di maggio dal giorno 10 al 17 ed è stata chiamata “Festa degli Alberi”. “In questa iniziativa – sottolinea il presidente - abbiamo coinvolto le scuole all'insegna del recupero ambientale. Nella manifestazione sono stati coinvolti i vari vivaisti operanti nel nostro comune. Le piante verranno messe a dimora in uno spazio indicato dal comune, vicino al nuovo plesso scolastico in frazione Calavorno”.

Il programma della pro loco è ora fitto di eventi, a partire dal 2 giugno con “Erbarium”, manifestazione aperta al pubblico con Ivo Poli, che sarà docente in un corso “ad hoc” sulle erbe. “Con inizio il 13 giugno fino ad agosto – conclude quindi Mandriota -, abbiamo organizzato con la Croce Verde di Ghivizzano e altre Associazioni, la manifestazione: “Burlaccando” - il Presidente ha specificato - si terrà nelle piazze di tutte le frazioni del nostro comune. Il 29 giugno verrà organizzata la festa dei SS Pietro e Paolo, patroni di Ghivizzano. Il 29 novembre, in occasione della festa della Toscana, abbiamo organizzato una bella manifestazione dal titolo "Terra Lontana” - come si può capire dal titolo, è dedicata a tutti i nostri paesani emigrati. Nell'ambito della manifestazione vi sarà anche un collegamento con i figli dei nostri emigrati dagli Stati Uniti D'America, forse dalla città di San Francisco. L'ultima manifestazione organizzata per l'anno 2020 è il Premio “Il Castruccino”, che si terrà il 21 dicembre". Mandriota ha spiegato che si tratta della terza edizione di questo ambito premio, la prima nel 2017 è stata vinta da Carlo Puccini, la seconda nel 2018 da Giovanni Di Lorenzo calciatore del Napoli”.

Al termine del colloquio con La Gazzetta, il presidente ha parlato di un progetto importante per Coreglia: l'istituzione di un Museo fotografico e degli Strumenti Artigianali Contadini. Verranno esposte tantissime foto di Tarquinio Rossi (circa 25 mila), donate dagli eredi e altre foto di Eugenio Agostini di Piano di Coreglia. Il progetto, che è in fase embrionale, coinvolgerà anche il comune. Mandriota si augura che venga trovata una sede adeguata per ospitare tutte le fotografie e i reperti.