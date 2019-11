Mediavalle



Meeting nazionale "La Rete, costruire legami, sfuggire all'isolamento"

domenica, 3 novembre 2019, 15:56

Il 9 e 10 novembre l'Associazione culturale di promozione sociale AEDO (Arte, Espressività e Discipline Olistiche), insieme ai suoi partner, celebrerà la conclusione del progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "LA RETE, costruire legami, sfuggire all'isolamento". Il progetto si è collocato al quindicesimo posto in una graduatoria nazionale comprendente 83 diverse proposte, molte delle quali provenienti da realtà storiche del no-profit come Libera, ACLI, Legambiente, Comunità di Sant' Egidio, Confederazione Misericordie d'Italia, Federconsumatori, Croce Rossa Italiana e altre, confermando che le capacità e l'impegno delle associazioni locali, sostenute dalla reciproca volontà di collaborazione, possono produrre azioni di ampio respiro finalizzate sia al rinforzo delle iniziative locali che alla disseminazione nazionale di modelli virtuosi di progettazione sociale.

Da un anno e mezzo l'associazione AEDO (in collaborazione con il Centro di Salute Mentale della Valle del Serchio-ASL Toscana Nordovest e in partenariato con le associazioni Animali Celesti/teatro d'arte civile, Oikos, Fraternità di Misericordia di Borgo a Mozzano, Fraternità di Misericordia di Corsagna, Associazione Dilettantistica San Michele) ha condiviso, attraverso manifestazioni, performance e azioni divulgative, in ben sedici regioni, attività in favore di persone fragili, di studenti, operatori sociali, sanitari e cittadini di ogni ordine e grado.

Lo scopo era la costituzione di una "RETE" nazionale (da cui il titolo del progetto) tra soggetti pubblici e privati alla quale hanno aderito più di venti realtà associative in tutta Italia.

L'Istituto Alberghiero di Barga realizzerà il Buffet nella serata di sabato 9.

Il MEETING si svolgerà il 9 e 10 novembre a Fornaci di Barga e Barga con il seguente programma:

Sabato 9 novembre

MATTINA - Centro Diurno Tuiavii di Tiavea, Via dell'Asilo 1, Fornaci di Barga (LU)

9:30 – 10:30 – Accoglienza e registrazione partecipanti

10:30 – 11:30 – Saluti e introduzione ai lavori con Satyamo Hernandez A.E.D.O. e Mario Betti ASL Toscana Nordovest (Valle del Serchio)

11:30 – 12:30 – Tavola di condivisione partner locali con Associazioni A.E.D.O., Animali Celesti, Oikos, Misericordia Borgo a Mozzano, Misericordia Corsagna, ASD San Michele

12:30 – 13:30 – Tavola di condivisione partner nazionali moderata da A.E.D.O. con Coop. Nuova Idea (Abano Terme), Coop. Eridano (Brindisi), Dipartimento delle Dipendenze Asl 4 Chiavarese (Sestri Levante)

13:30 – 14:45 – Pausa pranzo

POMERIGGIO - Cinema Puccini, Via Provinciale, 24, Fornaci di Barga (LU)

15:00 – 15:30 – Sergio Ardis (Asl Toscana Nordovest – ex segretario nazionale SIPS) - "La salute come superamento e valorizzazione delle differenze" con Mario Betti.

15:30 – 16:30 - Tavola di condivisione partner nazionali moderata da A.E.D.O. con Associazione Kirone (Cosenza) e Associazione C.E.A.V. Centro Educativo all'Ambiente e alla Vita (Pesaro)

16:30 – 19:00 - Tavola di condivisione partner nazionali moderata da A.E.D.O. con Coop. Officinawelfare/Croce Rossa Italiana (Cagliari), Coop. Sociale Alba Nuova /Associazione Via Francigena (PZ); Presentazione progetto cortometraggi con Carmine Parrella e proiezione cortometraggi e video

19:30 – 20:45 - Cena

21:00 – 0:00 – Aula Magna I.S.I. Barga, Via dell'Acquedotto 18, Barga (LU)

FESTA con la big band, "SUNRISE ORCHESTRA" APERTO A TUTTI

Domenica 10 novembre

MATTINA - Aula Magna I.S.I. Barga, Via dell'Acquedotto 18, Barga (LU)

10:00 – 11:30 - Tavola di condivisione partner nazionali moderata da A.E.D.O. con Associazione Desiderio Crea (Attigliano/Napoli), Associazione Natural....mente Bambini (Bologna), Movimento artistico "Coscienzionismo nell'Arte" (Verbania)

11:30 – 12:00 - Pausa

12:00 – 13:30 - Tavola di condivisione partner nazionali moderata da Animali Celesti/Teatro d'arte civile e A.E.D.O. con Teatro 19 (Brescia) e Associazione La Tana dell'Arte (Roma)

13:30 – 15:00 – Pausa pranzo

POMERIGGIO - Aula Magna I.S.I. Barga, Via dell'Acquedotto 18, Barga (LU)

15:15 – 16:15 – Performance/Video "Il Sigillo" APERTO A TUTTI

16.30 - 18.00 - Lavori Conclusivi - La Rete si affaccia in Europa.

18.00 - 19.00 - Ronda VIVENCIA di Biodanza (sistema Rolando Toro)

Chi è interessato può contattare l'Associazione AEDO

Tel: 320.3536487-347.9385271,-349.1280832 associazione.aedo@gmail.com www.associazioneaedo.com