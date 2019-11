Mediavalle



"Mr Wonderland": storia di un uomo che emigrò da Coreglia e fece fortuna in America

lunedì, 4 novembre 2019, 16:38

di barbara ghiselli

La vita di un uomo straordinario emigrato da Coreglia in America, dove ha avuto un grande successo, ma anche lo spaccato di un secolo di storia: tutto questo è "Mr Wonderland", il documentario di Valerio Ciriaci, proiettato in anteprima per la stampa questa mattina presso l'auditorium in San Micheletto. Il film sarà proiettato il 6 novembre a Firenze, in concorso Italiano al 60esimo Festival dei Popoli, Festival internazionale del film documentario dal 2 al 9 novembre a Firenze. Il documentario è prodotto da Awen Films (New York) in collaborazione con Infinity Blye (Lucca e Lucca Film Festival & Europa Cinema, con il sostegno della Fondazione Cresci per la storia dell'emigrazione italiana e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e realizzato nell'ambito del Programma Sensi Contemporanei

Presenti all'iniziativa,: il regista Valerio Ciriaci, l'autore e produttore Luca Peretti, il produttore e direttore della fotografia Isaak J. Liptzin, il produttore e presidente del Lucca Film Festival Nicola Borrelli, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, il presidente della Fondazione Cresci Alessandro Bianchini e il presidente della provincia di Lucca Luca Menesini.

Ma chi è "Mr Wonderland"?

E' Silvestro Zefferino Poli, un umile artigiano emigrato dall'Italia e precisamente da Coreglia, paese vicino Lucca, in America alla fine del XIX secolo (dove verrà chiamato Sylvester), per poi diventare il più grande proprietario di sale cinematografiche del suo tempo. Proprietatario di più di trenta splendidi teatri e cinema sparsi per il Nord Est, è diventato un punto di riferimento per un'intera generazione di intrattenitori e spettatori. Malgrado il grande successo, la memoria di questo personaggio è oggi quasi del tutto svanita. Due discendenti, Tim in Connecticut e Luana in Toscana, sono andati alla ricerca della vita e della carriera del loro antenato. Il documentario, alternando passato e presente, materiale d'archivio e animazione, ricostruisce il viaggio di Sylvester dalle montagne toscane all'America dei ruggenti anni '20. L'eredità di Poli attraversa continenti e generazioni, e rivela come il genio creativo di un migrante plasmò l'immaginario di un'intera epoca.