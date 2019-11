Museo del Castagno in visita ai "gemelli" di Pfaffenheim in Alsazia

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 21 novembre 2019, 11:59

Lutto nella comunità lucchese per l'improvvisa scomparsa di monsignor Giuseppe Ghilarducci, 84 anni, canonico della Cattedrale di Lucca, investito da un'auto. Era parroco di Celle, Colognora di Pescaglia e Vetriano. Notizia in aggiornamento

mercoledì, 20 novembre 2019, 13:42

Ascit in fascia di eccellenza per il recupero del vetro, ottiene il 100% del corrispettivo dal consorzio Coreve. E’ questo il risultato, frutto delle analisi condotte sul materiale vetroso raccolto nei comuni di Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Pescaglia e Villa Basilica

mercoledì, 20 novembre 2019, 08:50

C'è stato un tempo in cui il termine "scuola" veniva collegato in modo inscindibile all'espressione leggere e far di conto, perché questo era ciò che si riteneva sufficiente a formare il bambino, fondamentale nel prepararlo alle prove dell'età adulta.

mercoledì, 20 novembre 2019, 08:25

Tavola rotonda (aperta al pubblico) giovedì 21 novembre alle 10 a Ghivizzano, presso la sala distaccata del comune di Coreglia, organizzata e coordinata da Tania Franchini, tecnico della progettazione turistica e componente della segreteria territoriale Pd con incarico al turismo, con il supporto del U.C PD di Coreglia

lunedì, 18 novembre 2019, 13:04

L’assessorato alla cultura del comune di Coreglia Antelminelli, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presenta lo spettacolo “Forte come un giunco… abbiamo tutte la stessa storia…”

lunedì, 18 novembre 2019, 11:17

Nel periodo natalizio, ormai da quattro anni, nella Media Valle del Serchio è nata "La Valle dei Presepi". un'iniziativa organizzata dall'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio in collaborazione con i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia e le varie associazioni del territorio nell'ambito...