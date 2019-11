Mediavalle



Prima Pescaglia: "Finale Champions, appoggiamo la causa di Bonfanti"

giovedì, 7 novembre 2019, 08:37

Il gruppo consiliare "Prima Pescaglia" comunica con una nota la sua vicinanza alla causa, promossa dal sindaco Andrea Bonfanti, per evitare che la finale di Champions League venga disputata ad Istanbul. Questo come protesta per l'invasione ad opera turca del Kurdistan nel nord della Siria degli scorsi giorni.



"Vista l'iniziativa, di esortare la FIGC, affinché non faccia disputare la finale di Champions League ad Instanbul - comunica la breve nota - sempre favorevoli alle autonomie dei popoli, quindi al fianco del popolo Curdo e contrari alla politica espansionistica della Turchia, appoggiamo la causa intrapresa dal sindaco Andrea Bonfanti".