Mediavalle



Prima Pescaglia, scarica di interpellanze in consiglio

sabato, 30 novembre 2019, 10:55

Giovedì si è riunito il consiglio comunale di Pescaglia, il gruppo di minoranza, “Prima Pescaglia”, ha presentato cinque interpellanze.

"Come anticipato - esordisce il gruppo -, le discussioni hanno riguardato la situazione attuale in cui versa il cimitero di Monsagrati Alto, la regolamentazione della raccolta funghi sul territorio di Pescaglia, la richiesta di istituire una commissione temporanea, le dichiarazioni fatte dal sindaco sui lavori di regimazione delle acque di Fiano e per ultimo sul funzionamento, la dislocazione e la segnalazione ai fini della deterrenza delle telecamere di video sorveglianza".

"In risposta - spiega - a quest’ultima è intervenuto il comandante della polizia locale della Mediavalle del Serchio Marco Martini, il quale in maniera esauriente ha illustrato l’attuale situazione di video sorveglianza in tutto il nostro territorio. Il gruppo “Prima Pescaglia” coglie l’occasione per ringraziare ancora il comandante Martini per il suo prezioso intervento".

"In ultimo - conclude il gruppo -, con grande orgoglio ci complimentiamo con il nostro giovane collega consigliere Simone Pizzi che per niente intimorito, ha presentato le argomentazioni e combattuto per far valere la propria linea".