Mediavalle



Regimazione acque, Prima Pescaglia interroga la giunta

domenica, 3 novembre 2019, 20:25

Il gruppo "Prima Pescaglia" ha protocollato un'interpellanza in merito alle dichiarazioni fatte dal sindaco Andrea Bonfanti sui lavori di regimazione delle acque che saranno fatti a Fiano.



Queste le parole del primo cittadino, apparse sulla stampa, a cui il gruppo fa riferimento: "Nel consiglio comunale del 9 settembre con una variazione di bilancio, abbiamo aumentato lo stanziamento per l'intervento di regimazione delle acque nel paese di Fiano, così da fare una volta per tutte un lavoro come si deve. Il totale destinato all'intervento, che verrà eseguito non appena ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, ammonta a 75mila euro".



"Premesso - è stata la risposta del gruppo - che siamo favorevoli e contenti dei lavori in questione, ma qui si parla di numeri, gli importi erano già approvati con deliberazione della precedente giunta comunale in data 17/01/2019, per un importo di 75 mila euro, quindi chiediamo come mai siano state fatte certe dichiarazioni e dove sia questo "aumento di stanziamento". Le parole hanno un peso".