Rock, blues, reggae, jazz: la musica è di casa a Pescaglia

venerdì, 1 novembre 2019, 20:05

Tradizione, artigianato e cucina tipica, ma non solo: il comune di Pescaglia riscopre anche la passione per la musica contemporanea grazie a un ciclo di incontri fatti per celebrarla e riportarla nel luogo a lei più consona: una sala concerto.

Il Teatro di Trebbio diventerà così il luogo dove gli amanti del genere potranno ritrovarsi, e dove i musicisti potranno esibirsi nei loro tour; un luogo dove chi viene lo fa per ascoltare buona musica, bere qualcosa con gli amici nel bar del teatro e trascorrere una bella serata, e dove chi suona sa di non farlo come accompagnamento alla serata di un pub. Un luogo, insomma, a disposizione dei gruppi musicali e dei loro estimatori.

Il primo evento di questo ciclo avrà luogo sabato 9 novembre alle 21, e vedrà protagonisti i G-FORCE; il gruppo reinterpreta classici del blues, rock, reggae, jazz.

La band ruota attorno a Sergio Montaleni alla chitarra e voce, validamente sostenuto dalla sezione ritmica di Gerard Grooveman al basso ,Riccardo Bianchini alla batteria e Sandro Paoli alle tastiere.

Montaleni, già presente in tour nazionali e internazionali con molti noti (l'armonicista Sugar Blue con cui ha calcato anche il palco del Jazz Festival di Montreux del 2013, in Italia con Umberto Tozzi e Marco Masini, 5 volte sul palco del Pistoia Blues) nello spettacolo di Sabato sera - un test per questo progetto musicale appena nato - proporrà con Francesconi , oltre a classici del blues, brani dei Beatles, Bob Marley, Jimi Hendrix, Robben Ford ed altri.

La serata, che rappresenta l'apertura di una stagione musicale ricca di eventi, sarà per l'occasione aperta a tutti con ingresso a offerta libera.