Santi: “Ottimi risultati del porta a porta, obiettivo migliorare ancora”

Altri articoli in Mediavalle

martedì, 5 novembre 2019, 17:57

Il gruppo di minoranza "Prima Pescaglia", con un'interpellanza, ha chiesto all'amministrazione comunale di poter costituire una commissione temporanea con l'incarico di studiare le esigenze strutturali di servizi e territoriali delle varie frazioni del territorio comunale, al fine di creare una programmazione di interventi atti a soddisfare il più possibile tutta...

martedì, 5 novembre 2019, 15:48

Il 21 novembre alle 10, a Ghivizzano, si svolgerà un incontro che segnerà l’inizio di un percorso importante per il territorio

martedì, 5 novembre 2019, 15:27

Il capogruppo "Un futuro per Coreglia", Piero Taccini, interviene in merito al consiglio comunale, ricco di mozioni, che si è tenuto ieri sera presso la sede del capoluogo

martedì, 5 novembre 2019, 09:19

Una seduta consiliare ricca di mozioni quella del 4 novembre, che ha visto i consiglieri di “Movimento per Coreglia” portare in consiglio argomenti che spaziano dalle iniziative a favore dei minori dati in affido fino all’adozione della cosiddetta “Plastic Free Challenge”, per una riduzione dell’utilizzo della plastica negli ambiti comunali

lunedì, 4 novembre 2019, 16:38

La vita di un uomo straordinario emigrato da Coreglia in America, dove ha avuto un grande successo, ma anche lo spaccato di un secolo di storia: tutto questo è "Mr Wonderland", il documentario di Valerio Ciriaci, proiettato in anteprima per la stampa questa mattina presso l'auditorium in San Micheletto

lunedì, 4 novembre 2019, 12:01

Lo sport è un linguaggio universale di pace e di comunione fra i popoli. È da questo punto fermo che il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, lancia un messaggio ai suoi colleghi primi cittadini