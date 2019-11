Mediavalle : coreglia antelminelli



Taccini a Carrari: “Non sono io che sto cercando visibilità”

sabato, 9 novembre 2019, 00:15

Continua la querelle tra il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di “Un futuro per Coreglia”, e l’assessore al bilancio Ivo Carrari. Taccini passa in rassegna punto per punto i temi toccati dal consigliere di maggioranza nel suo ultimo intervento apparso sulla stampa per replicare colpo su colpo.



“Inizio a ricordare all’assessore – esordisce il consigliere - che non ho mai avuto problemi a dire la mia durante i consigli comunali e, se durante la discussione sulla mozione della Turchia, non ho espresso parola, è perché avevo delegato la consigliera Poggi, dell’altro gruppo di minoranza, ad esprimersi anche per quanto riguarda il mio pensiero, tanto è che l’emendamento lo abbiamo presentato congiunto e tutto questo è stato chiarito dalla stessa consigliera”.

“E’ inoltre opportuno chiarire – prosegue Taccini - che, da quando sono consigliere comunale, la maggioranza non ha più voluto fare le riunioni dei capogruppo, o riunioni preconsiliari, dove avremmo potuto raggiungere accordi o, quantomeno, spiegare in modo più approfondito gli argomenti all’ordine del giorno, senza arrivare in consiglio comunale ignorando, nei particolari, la trattazione degli stessi”.

“E’ vero – afferma poi il capogruppo di minoranza - che è stato intrapreso un percorso virtuoso da quest’amministrazione, che ha portato e sta portando i suoi frutti, ma vorrei ricordare all’assessore che non è opera sua (anche se non lo dice, ma lo fa capire) ma, bensì, dell’ex assessore al bilancio Bigiarini il quale, vorrei rammentare, a suo dire, si è dimesso perché aveva a che fare con persone contrarie a quelle che erano le sue idee amministrative. Vorrei inoltre ricordare a Carrari che gli uffici comunali si trovano nel capoluogo e la mia presenza alla sede di Ghivizzano sarebbe solo una perdita di tempo perché quando ho bisogno dell’anagrafe vado al comune di Barga, essendo lì residente. Io non faccio parte, per fortuna, di questa giunta comunale che, chissà per quale motivo, si riunisce solo in quella sede. Inoltre, vorrei anche fargli presente che l’apertura pomeridiana degli uffici comunali è di due ore per due giorni a settimana mentre quella del mattino è di sei ore per cinque giorni. Pertanto, mettiamo che lui ci vada il pomeriggio quando io non sempre ci sono, la sua presenza è sempre di molto ridotta rispetto alla mia, nonostante lui sia pagato mentre io vado in rimessa”,

“L’assessore asserisce che le tasse sono le più basse della Valle – incalza poi Taccini -, ma si è dimenticato di dire che, forse, i debiti del comune di Coreglia sono i più alti della valle. Troppo comodo dire solo quello che conviene. Riguardo alla visibilità vorrei fargli presente che io da circa quattro anni, ovvero da quando sono consigliere, metto al corrente i cittadini tramite gli organi di stampa sulla situazione del comune, cosa fatta sporadicamente dalla maggioranza, che solo da pochi giorni ha iniziato a farsi viva con articoli che tutto hanno fuorché informare i cittadini del comune che amministra. Probabilmente non sono io che sto cercando visibilità e pensando a candidarmi sindaco”.

“Infine – conclude Taccini - ritengo opportuno far conoscere ai cittadini i debiti che, sia le precedenti che questa amministrazione, hanno lasciato sulle spalle degli abitanti del comune, ovvero 700 mila euro annui (capitale mutui 342 mila; interessi mutui 214 mila; piano rientro disavanzo 74 mila; debito asilo nido 70 mila) più 308 mila euro per il Fondo Crediti di dubbia esigibilità. Tutto questo per ancora molti e molti anni”.