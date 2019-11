Mediavalle : coreglia antelminelli



Taccini: “Consigliere di maggioranza cercasi”

sabato, 2 novembre 2019, 18:39

Il capogruppo di "Un futuro per Coreglia", Piero Taccini, torna ad intervenire stavolta in merito alla difficoltà da parte della maggioranza guidata dal sindaco Amadei di trovare un sostituto alla consigliere dimissionaria Sabrina Babboni.



"Sembra davvero incredibile - afferma Taccini - ma al comune di Coreglia Antelminelli, l’attuale maggioranza, ha difficoltà a riempire il posto lasciato libero dalla ex consigliera Sabrina Babboni la quale, dopo aver finalmente aperto gli occhi, il 7 giugno presentò le sue dimissioni facendo pervenire anche una nota polemica nei confronti degli stessi appartenenti alla maggioranza… e non".



"In questi cinque mesi - continua il consigliere - altri tre facenti parte della lista Amadei “Prima Coreglia”, che avrebbero potuto e dovuto prendere il posto della Babboni, dopo la surroga, hanno presentato le loro dimissioni lasciando così ancora quel posto vacante. Adesso hanno l’ultima possibilità. Rimane colui che ha preso (qualcuno della maggioranza avrebbe detto “raccattato”) il minor numero di consensi della lista".

"Certamente - sottolinea il capogruppo di opposizione - non stanno facendo una gran bella figura e questo dimostra che, quasi alla scadenza del mandato, ci vuole veramente un bel coraggio ad entrare a far parte di questa maggioranza mettendosi sulle spalle una parte del disastro che la stessa è stata capace di fare in questi cinque (anche dieci) anni".

"Comunque - conclude -, se questa persona dovesse accettare di far parte di questa maggioranza, anche se per solo sei mesi, non mi resta che augurargli un buon lavoro, anche se di lavoro ne dovrà fare ben poco, anzi niente; l’importante è che alzi la manina durante le votazioni in consiglio comunale, quando il capogruppo glielo chiederà".