Mediavalle : coreglia antelminelli



Taccini: "Somma urgenza? Nessun interesse"

venerdì, 29 novembre 2019, 10:02

Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", interviene dopo gli eventi atmosferici che, dal 3 all'8 novembre, hanno provocato alcuni danni sul territorio comunale. Fra questi una frana che ha interessato parte della Via Piana della frazione di Tereglio.

"I lavori - esordisce il consigliere - sono stati affidati, con verbale di somma urgenza, in data 5 novembre. C’è un apposito articolo del Codice degli Appalti (163) che stabilisce quali sono le circostanze per avviare la “somma urgenza”. La prima di queste prevede l’immediata presenza sul posto dell’evento del responsabile del procedimento ed il tecnico dell’amministrazione competente (che può essere identificato anche nella stessa persona) il quale deve redigere apposito verbale indicandoci i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo; inoltre deve dare l’immediata esecuzione dei lavori o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Questo vuol dire che devono essere messi in atto, nell’immediatezza, tutti i lavori necessari per garantire la sicurezza a qualsiasi cittadino".

"Ieri pomeriggio - spiega Taccini - mi sono recato personalmente sul posto per verificare l’andamento dei lavori di ripristino della frana ma, con stupore, ho accertato che non vi era nessun tecnico o addetto ai lavori presente sul luogo. Come si può evincere dalle foto allegate, dopo ben 23 giorni non c’è segno di inizio dei lavori. Ho trovato una transenna che delimita la stretta carreggiata ed una che delimita l’area della frana. I miei complimenti a tutti gli amministratori, ai responsabili dei lavori ed alla ditta aggiudicataria".

"Non essendo un tecnico - sottolinea il capogruppo - non voglio entrare in merito al costo dei lavori che si aggira intorno ai 16 mila euro, ma ritengo opportuno informare i cittadini, in questo caso specifico quelli di Tereglio, che con questa amministrazione non devono mai avere fretta per vedere realizzati i lavori, devono avere tanta pazienza e prima o poi qualcosa si muoverà (quasi mai). Io, però, questa pazienza non ce l’ho e, recatomi immediatamente presso gli uffici comunali, ho rappresentato al responsabile la situazione attuale ed anche l’inadeguatezza nel non occuparsi dei lavori considerando che si tratta di una questione di emergenza e che la Via Piana, in quella frazione, rappresenta un’importante arteria per eventuali motivi di soccorso".

"Una tirata d’orecchie - conclude -, anche se non serve a niente, ai signori amministratori che, se fossero un po’ più appassionati ed interessati alle problematiche del territorio che amministrano, probabilmente i lavori si sbrigherebbero meglio e prima (campo sportivo di Ghivizzano a parte). Ai cittadini dico di avere ancora un po’ di pazienza e di sperare che la prossima amministrazione sia veramente quella della porta accanto".