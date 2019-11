Mediavalle



Tavola rotonda su aree interne, Franchini: "Ci aspetta una sfida difficile, ma bellissima"

sabato, 30 novembre 2019, 10:30

La tavola rotonda, aperta al pubblico, organizzata e coordinata da Tania Franchini, ha riunito le più alte cariche politiche ed istituzionali che possono incidere sul presente ed il futuro dei nostri luoghi, in una visione di valorizzazione e sviluppo turistico del nostro territorio, insieme a tante realtà del comparto turistico, pro loco, associazioni, albergatori, guide turistiche, aziende di servizi, assessori al turismo e politici locali, per individuare un percorso condiviso su: il patrimonio culturale come elemento strategico per la valorizzazione turistica delle aree interne.



"Ci aspetta – commenta Franchini – una sfida difficile ma bellissima; grazie all’assessore Ciuffo, l’ambito sarà una grande opportunità per il nostro territorio, una promozione turistica integrata che permetterà di inserirci sul mercato turistico con un’offerta di qualità, abbracciando tantissime tipologie di turismo, creando occupazione, soprattutto femminile e giovanile".



Erano presenti alla tavola rotonda: l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo, l'assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi, il presidente U.C. Mediavalle del Serchio Patrizio Andreuccetti e il presidente U.C Garfagnana Andrea Tagliasacchi.



Stefano Ciuoffo, conosce perfettamente l’importanza ed il valore dei piccoli comuni come ‘narratori’ della storia, della cultura, delle tradizioni del nostro Paese: "Nella prossima legislatura saranno maggiori le politiche attive volte a tutelare le aree interne, per valorizzare e tutelare un territorio meraviglioso, vogliamo ancora vedere un paesaggio punteggiato da luci accese, per contrastare l’abbandono di questi luoghi, sosterremo azioni reali ed attive che devono consentire ai giovani un futuro nella loro terra".



Così invece Marco Remaschi: "Turismo ed agricoltura possono cambiare l’aspetto sociale ed economico di un territorio come il nostro, come regione, abbiamo messo a disposizione tantissime risorse, la sorpresa più bella sono stati i giovani, ragazzi e le ragazze che tornano a fare il mestiere dei loro nonni e genitori, presidiare un territorio e prendersene cura è un valore aggiunto per tutti noi, dobbiamo aiutare questo settore, anche, ad immettere nel mercato i loro prodotti, attraverso strumenti adeguati, questi incontri sono importantissimi, ne seguiranno altri per ascoltare il territorio, per tracciare un percorso, ed insieme, capire come investire al meglio le risorse regionali".



Per Patrizio Andreuccetti U.C Mediavalle: "La riqualificazione e la valorizzazione dei centri storici è di fondamentale importanza, il turista vuole vivere un’esperienza integrandosi con l’ambiente che lo circonda e con la storia di un luogo".



Per Andrea Tagliasacchi, presidente U.C. Garfagnana, infine: "Gli incontri con tutti gli attori del territorio saranno di fondamentale importanza, l’ambito ci permetterà di unire le forze ed affrontare una sfida importante e determinante alla quale non ci possiamo e non ci vogliamo sottrarre, l’ambito è costituito, adesso dobbiamo pensare a strategie mirate per promuovere un territorio meraviglioso come il nostro".