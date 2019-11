Mediavalle : coreglia antelminelli



Teatro comunale “A.Bambi” per la ricerca storica dei “Due Mazzotti”

giovedì, 14 novembre 2019, 10:38

Una ricerca storica curata dalla professoressa Matilde Gambogi per un appuntamento da non perdere. Quello del 15 novembre alle ore 21,00 al teatro di Coreglia Antelminelli dove si parlerà della tragica e misteriosa vicenda dei “Due Mazzotti”. Interverranno oltre che Matilde Gambogi, l’autrice della pubblicazione “Una Tragedia Coreglina”, anche Elisa Guidotti che descriverà l’inizio della ricerca, Leonardo Daniele Guidi e Riccardo Lionello per illustrare i legami e le memorie familiari.



La presentazione verrà curata dall’avvocato Romina Brugioni, direttore della sezione di Coreglia Antelminelli dell’Istituto Storico Lucchese con il coordinamento dell’immancabile Giorgio Daniele. Un momento culturale alla ricerca dell’identità storica dei nostri borghi, delle vicende che li hanno caratterizzati per non perdere quella “memoria storica” tanto importante per le generazioni future. Tutto questo grazie alla passione e all’impegno assiduo di persone e studiosi del nostro territorio che dedicano gran parte del loro tempo libero appunto alla ricerca ed allo studio di una storia, quella locale, che verrebbe irrimediabilmente dimenticata. Storia che poi viene puntualmente condivisa con la popolazione, magari con pubblicazioni su periodici locali o con simposi come quello del 15 novembre al teatro comunale.



La manifestazione è patrocinata dalla Compagnia Alabardieri di Coreglia e alla Pro Loco di Coreglia. Gli organizzatori ringraziano fin d’ora per la gradita presenza.



Loreno Bertolacci