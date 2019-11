Mediavalle



Turismo e aree interne: focus a Ghivizzano

giovedì, 21 novembre 2019, 13:42

di tommaso boggi

Una conferenza che ha visto riempire la sala consiliare della sede distaccata a Ghivizzano del comune di Coreglia, quella tenutasi stamattina, con ospiti istituzionali sia locali che regionali.

La tavola rotonda sul turismo, voluta dalla sezione dell’unione comunale del Partito Democratico, ha infatti visto parlare alla platea Stefano Ciuoffo, assessore regionale al turismo, il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi in veste di presidente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti come presidente dell’U.C. della Mediavalle e ovviamente Marco Remaschi, assessore regionale all’agricoltura che ha fatto gli onori di casa, assieme al primo cittadino di Coreglia Amadei presente in sala.

Uno dei temi principali della mattinata è stato senza dubbio il necessario rapporto di collaborazione fra i vari comuni in un contesto turistico che, secondo i relatori, non è più possibile vedere come incentrato sul singolo paese ma deve avere una concezione generale: “Se non estendiamo sul territorio quell'aggregazione tra comunità limitrofe che può presentare questa terra al mondo – ha affermato l’assessore regionale Stefano Ciuoffo - rischiamo di perdere grandi opportunità: questa può diventare la forma che fa salire la forma di appetibilità del territorio” ha affermato Ciuoffo.

L’assessore Marco Remaschi ha invece posto l’accento, come dopo di lui ha fatto anche Andreuccetti, sull’importanza dello sfruttamento dei fondi messi a disposizione degli enti da regione, Stato ed Unione Europea, sia per il lato turistico che per quello della sicurezza del territorio di fronte alle situazioni critiche degli ultimi anni.

“È molto importante, – afferma Remaschi – ma richiede del coordinamento, la valorizzazione delle aree interne: stiamo lavorando con la commissione europea perché anche per le aree interne vi sia una percentuale di trasferimenti finalizzata come per le grandi aree urbane. Inoltre – ha continuato l’assessore - grazie ad una serie di interventi portati avanti in questi anni non ci sono stati problemi gravi, ma solo problemi puntuali come frane e smottamenti, ovvero non sono avvenute alluvioni. Noi abbiamo tutti gli strumenti per fare si che questo territorio esprima tutte le sue potenzialità” ha concluso Remaschi.

Andreuccetti invece ha voluto porre l’accento sulle modalità di utilizzo dei fondi esistenti, spesso non coordinati ed integrati fra loro, con risorse provenienti da diverse fonti, con un’unica finalità, ma che avendo diversa origine non vengono integrati: “ è fondamentale che vi siano i fondi per il recupero del patrimonio artistico ad esempio, ma per far questo bisogna saper integrare bandi e finanziamenti” ha detto il sindaco di Borgo a Mozzano, parlando di come sia importante che gli amministratori si formino sull’argomento.

Una formazione importante ed essenziale anche secondo Andrea Tagliasacchi che vede una vera e propria rivoluzione da apportare nelle attuali amministrazioni per stare al passo coi tempi: “siamo di fronte ad un passaggio che presuppone un'evoluzione della cultura amministrativa: mai come oggi nella storia di questa valle stiamo ragionando di un settore che sarà fondamentale per lo sviluppo economico della nostra terra. In questo territorio c'è un’unicità che, se legata ad un progetto culturale forte, può diventare qualcosa di straordinario. Dobbiamo fare un lavoro importante e fondamentale” ha concluso Tagliasacchi.

Tania Franchini, segretaria territoriale del Partito Democratico con incarico al turismo e coordinatrice dell’incontro, ha quindi riconfermato quello detto in precedenza: “Abbiamo delle bellezze straordinarie, ma possiamo avere tutte le bellezze che vogliamo ma ciò che non viene comunicato non esiste: dobbiamo lavorare sulla promozione turistica, la nascita di questo ambito sarà importantissima per il futuro del territorio” ha concluso Franchini.