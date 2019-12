A Pescaglia nasce l'associazione A.L.C.E.

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 7 dicembre 2019, 14:02

Questa mattina grande successo di firme al gazebo a Bagni di Lucca, organizzato dalla Lega Mediavalle e Garfagnana, contro il MES. A fianco dei militanti e sostenitori il consigliere e capogruppo in regione Elisa Montemagni e il commissario della Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti. Grande successo anche per il gazebo a...

venerdì, 6 dicembre 2019, 20:02

È uscito in questi giorni il primo numero del nuovo trimestrale “Il Castruccio”, curato dalla locale pro loco, con un riferimento all'interno anche all'improvvisa chiusura del “Giornale di Coreglia” di cui era direttore Giorgio Franco Daniele

venerdì, 6 dicembre 2019, 18:08

Presentata oggi la "Libreria Sopra La Penna", nata all’incrocio tra via della Chiesa e vicolo sopra la Penna, a Lucignana: uno spazio creato dalla fantasia di una poetessa e realizzato grazie all’incontro con un architetto dalle visioni magiche: Alba Donati e Valeria Ioele

venerdì, 6 dicembre 2019, 09:48

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, in diverse località della nostra provincia, la Lega Lucca organizzerà dei gazebo per dare la possibilità ai cittadini di firmare una vera e propria petizione popolare per sottoscrivere un chiaro "No" al MES

mercoledì, 4 dicembre 2019, 18:40

Rai Uno sabato 7 dicembre "In diretta con la Scala" imperdibile, ma nel programma di Alberto Angela "Passaggio A Nord Ovest", che inizia alle 15, ci sarà anche un servizio sul Teatrino Del Fai

martedì, 3 dicembre 2019, 23:34

Sabato scorso si è tenuto a Colognora di Pescaglia, presso il Museo del Castagno, un interessante convegno di storia forestale dal titolo “Il Castagno nella storia e nella cultura materiale tra Europa centrale e Appennino settentrionale “