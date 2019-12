Mediavalle



A Piano di Coreglia la festa di “Santa Lucia”

domenica, 1 dicembre 2019, 21:06

La Pro Loco di Coreglia, con il patrocinio del comune di Coreglia, organizza venerdì 13 dicembre in Piano di Coreglia, dalle ore 19,00 alle ore 24,00, la festa di “Santa Lucia”. La manifestazione si terrà al Centro Commerciale Naturale in via Nazionale vicino al ristorante Kisoro. Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare all'evento. Programma nella locandina.