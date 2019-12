Mediavalle



Botti di Capodanno: le raccomandazioni dell'Unione dei comuni

lunedì, 30 dicembre 2020, 15:34

Documento rivolto ai cittdini, a firma congiunta dei vari sindaci, per invitare ad osservare alcune regole di buonsenso durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno.



Nel documento emanato dall'Unione dei comuni della Media valle del Serchio vengono elencati una serie di comportamenti, da seguire per evitare problematiche di sicurezza sia per gli uomini che per gli animali.



Nella prima parte si ricorda di rispettare i dievieti: quello di utilizzare botti non a norma o che comunque non riportino le diciture di legge, non utilizzare gli stessi in ambienti chiusi o nelle vicinanze di depositi di materiali infiammabili. Si ricorda quinid, anche, di "non sparare con armi". Una prescrizione quest'ultima che alle nostre latitudini può far sorridere, ma in alcune parti del Paese è purtroppo una sciagurata consuetudine.



Una serie di comportamenti, soto forma di consigli, vengono poi elencati per tutelare gli animali: si parte dall'ammonimento a non lasciarli soli fino all'indicazione di alzare il volume di stereo o televisori, per cercare di coprire il rumore dei botti. Altra "raccomandazione" prevede di sincerarsi che i rispettivi recinti non presentino varchi per la fuga, frequente nei momenti di maggior paura dell'animale.



Insomma nei comuni della Media Valle del Serchio (Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia, Pescaglia, Bagni di Lucca) non ci sono veri e propri divieti, ma i sindaci hanno ritenuto opportuno, per quanto possibile, cercare di sensibilizzare i cittadini all'uso corretto dei botti di capodanno.



G. B.