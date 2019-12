Mediavalle



Si vantava di essere un 'cacciatore di ebrei', ma spacciava droga: arrestato nostalgico fascista

venerdì, 13 dicembre 2019, 15:08

di giuseppe bini

Gli uomini della Digos diretti da Leonardo Leone sono rimasti a bocca aperta quando, invece delle armi che cercavano, si sono trovati sotto gli occhi una vera e propria serra di marijuana: sequestrati 484 grammi di erba pronta per lo spaccio.



Tutto è partito da un post su facebook che ha attirato l'attenzione degli agenti: una foto che ritraeva un soggetto con tanto di arma (giocattolo, nda) e la scritta “cacciatore di ebrei”. Da qui sono partite le indagini che hanno portato all'arrsto (convalidado questa mattina nel rito per direttissima) di Paolo Da Prato, lucchese, 53enne lavoratore autonomo, con un'attività in Mediavalle.

Il motivo dell'arresto però non è inerente alla prima denuncia che era scattata nei confronti dell'uomo, a cui veniva contestato l'art. 604 bis e ter del codice penale, ovvero l'istigazione alla violenza per motivi razziali. Nella perquisizione effettuata nella sua abitazione, gli agenti hanno sì trovato l'arma giocattolo postata su facebook, oltre a un coltello a scatto di 15 cm di lama e a una bandiera raffigurante la croce celtica, che fa presupporre simpatie di estrema destra, ma nello scantinato della villetta hanno rinvenuto una vera e propria serra in cui veniva prodotta marijuana, con tanto di suddivisione dei locali in zone di produzione ed essicazione.

E' scattato quindi l'arresto in flagranza di reato, con il sequestro di quasi mezzo chilo di erba pronta per lo spaccio, oltre che a lampade, essiccatori, fertilizzanti, ventilatori, insomma tutto l'occorrente per un'attività mirata, a quanto sembra, a raggranellare qualche soldo in più.

Il 53enne, come detto lavoratore autonomo, separato, non risulta consumatore di sostanze stupefacenti, e mai prima aveva destato l'interesse delle forze dell'ordine, essendo quindi incensurato.

Scorrendo il suo profilo facebook troviamo anche una foto, realizzata durante i Comics, che lo ritrae insimee ai due ragazzi saliti alle cronache nazionali che sfilarono vestiti da SS.

Non risultano comunque collegamenti tra l'attività di spaccio di cui è accusato e le sue simpatie politiche.