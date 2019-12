Mediavalle : coreglia antelminelli



Consiglio, la minoranza incalza la giunta su danni maltempo

sabato, 28 dicembre 2019, 18:12

di tommaso boggi

Un consiglio comunale come sempre molto acceso quello di Coreglia che, nella sede separata a Ghivizzano, ha discusso stamani (28 dicembre) molti punti riguardanti soprattutto questioni tecniche e di bilancio. Come già scritto non sono però mancati momenti di tensione tra opposizione e maggioranza con Pietro Frati e Donatella Poggi del gruppo “Movimento per Coreglia” e Piero Taccini di "Un futuro per Coreglia" che hanno incalzato l’amministrazione soprattutto per quanto riguarda i danni provocati dagli ultimi eventi climatici.

Sotto il microscopio dell’opposizione il rispetto dell’ordinanza per il taglio dei rami degli alberi dei privati sporgenti sulla strada, i lavori per la rimozione di questi e la richiesta di delucidazioni su vari interventi ed in particolare su quello ad una frana nella frazione di Tereglio: “Tra i lavori di questi giorni c’è una frana che riguarda la frazione di Tereglio – ha affermato Taccini - si tratta di una frana di una porzione della carreggiata, non eccessiva ma che è classificata come somma urgenza. Sono tornato sul posto 23 giorni dopo che si è verificato il fatto per vedere l’avanzamento dei lavori e dopo tutto questo tempo questi dovevano ancora iniziare. Io allora chiedo cosa significa questa somma urgenza? Se nel frattempo vi fossero stati ulteriori smottamenti? Mi sembra assurdo che questi eventi siano classificati come “somma urgenza” e poi che venga fatto passare così tanto tempo per dare inizio ai lavori” ha detto Taccini, rincarando la dose parlando di come non sia la prima volta che, secondo il consigliere, viene usata questa classificazione a sproposito usando “due pesi e due misure” nella valutazione dei lavori in “somma urgenza”.

Il geometra dell’ufficio tecnico comunale Sergio Del Barga, ha quindi provveduto a illustrare come certi periodi di attesa siano derivati sia dai normali tempi tecnici per iniziare certi lavori sia dal clima, che rendeva infatti impossibile alle ditte l’esecuzione degli interventi.