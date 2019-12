Entra in funzione il nuovo ecocentro di Sistema Ambiente a Coreglia

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 20 dicembre 2019, 12:58

L'amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli esprime soddisfazione per l'inizio imminente dei lavori di messa in sicurezza e di ripristino del tetto della ex stazione ferroviaria di Calavorno

giovedì, 19 dicembre 2019, 15:28

"E’ iniziata nel febbraio del 2015 la (dis)avventura del campo sportivo di Ghivizzano e, ad oggi, non è ancora terminata". Esordisce così il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", che torna a parlare della vicenda legata allo stadio

mercoledì, 18 dicembre 2019, 18:06

La S.R. 445 “della Garfagnana” sarà chiusa al traffico in Piano di Coreglia, nel tratto compreso tra il Bivio con la SP 38 “di Coreglia Antelminelli” (circa 25 mt oltre il bivio stesso) e l’intersezione con “Via Porrina”, dalle ore 17.30 alle ore 24:00. Saranno garantite le alternative viarie per i...

mercoledì, 18 dicembre 2019, 11:58

Si svolgerà venerdì 20 dicembre dalle 20, presso il locale Le Camelie di Porcari, il primo incontro ufficiale provinciale tra iscritti e simpatizzanti

lunedì, 16 dicembre 2019, 08:38

Si è conclusa anche la 26^ edizione del Presepe Vivente di Ghivizzano con un risultato più che positivo. Una serata fredda, ma al punto giusto, ha premiato i numerosi visitatori che sono accorsi per non perdersi questa bella rievocazione e rappresentazione della nascita di Gesù

domenica, 15 dicembre 2019, 21:06

Il gruppo di minoranza "Prima Pescaglia" interpella il sindaco e la giunta sulla situazione del deflusso delle acque piovane in via della Chiesa e in Località Biondo a San Martino in Freddana. Il gruppo chiede se esiste un progetto di miglioria di regimazione delle acque ed un'adeguata manutenzione di tutte...