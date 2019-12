Festa di Santa Lucia, strada chiusa a Piano di Coreglia

Altri articoli in Mediavalle

lunedì, 9 dicembre 2019, 09:32

Si fanno sentire i disagi causati dal terremoto di magnitudo tra 4.5 e 4.9 al Mugello che ha coinvolto l’intera area di Firenze e della Toscana centro settentrionale durante la notte, con molte tratte ferroviarie sospese in direzione del capoluogo toscano

lunedì, 9 dicembre 2019, 09:25

A seguito del forte terremoto che ha interessato stanotte, intorno alle 4.30, la zona del Mugello, avvertita distintamente anche in Valle del Serchio, ecco la testimonianza di E.B., una studentessa barghigiana fuorisede a Firenze, che ha vissuto sulla sua pelle la paura della scossa, proprio nelle zone in cui il...

lunedì, 9 dicembre 2019, 08:21

Paura nella notte in tutta la Toscana per un terremoto stimato tra magnitudo 4.4 e 4.9, con epicentro nel Mugello. Una scossa sentita distintamente anche in gran parte della Mediavalle e Garfagnana

sabato, 7 dicembre 2019, 22:48

A Pescaglia è nata l’associazione culturale A.L.C.E. (Ambiente, Lavoro, Cultura, Economia). L’associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e si propone di contribuire all’ulteriore rilancio culturale, ambientale, sociale, economico, del territorio del comne

sabato, 7 dicembre 2019, 14:02

Questa mattina grande successo di firme al gazebo a Bagni di Lucca, organizzato dalla Lega Mediavalle e Garfagnana, contro il MES. A fianco dei militanti e sostenitori il consigliere e capogruppo in regione Elisa Montemagni e il commissario della Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti. Grande successo anche per il gazebo a...

venerdì, 6 dicembre 2019, 20:02

È uscito in questi giorni il primo numero del nuovo trimestrale “Il Castruccio”, curato dalla locale pro loco, con un riferimento all'interno anche all'improvvisa chiusura del “Giornale di Coreglia” di cui era direttore Giorgio Franco Daniele