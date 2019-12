Mediavalle



Forte terremoto nella notte al Mugello: avvertito anche in Valle del Serchio

lunedì, 9 dicembre 2019, 08:21

di tommaso boggi

Paura nella notte in tutta la Toscana per un terremoto stimato tra magnitudo 4.4 e 4.9, con epicentro nel Mugello in provincia di Firenze, che alle 4 e 37 della mattina ha svegliato tutta la zona centro settentrionale della regione ed è stato accompagnato nell’area circostante l’epicentro con un boato terrificante.

Una scossa sentita distintamente anche in gran parte della Mediavalle e Garfagnana, dove però oltre alla paura non dovrebbero esserci stati danni di alcun tipo anche se, vista la natura a rischio sismico del territorio, la vicinanza dell’epicentro e l’imminente centenario dallo storico sisma di Villa Collemandina del 1920, il timore resta alto.

Il sisma ha avuto il suo epicentro a soli 9 km di profondità producendo danni a Scarperia, San Pietro e Barberino, sempre quindi in zona Firenze senza però, stando almeno alle prime informazioni, causare feriti. Scuole chiuse quindi in alcuni dei comuni interessati anche a causa delle scosse di assestamento che si stanno susseguendo, tra cui alcune di magnitudo 3.4, e che continueranno in giornata.



Notizia in aggiornamento