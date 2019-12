Mediavalle : coreglia antelminelli



Giorgio Daniele va in pensione e annuncia: "Non escludo impegno civico, ma non in continuità con chi attualmente amministra"

lunedì, 30 dicembre 2020, 14:06

di andrea cosimini

Giorgio Franco Daniele va in pensione. A partire da domani, martedì 31 dicembre, cesserà infatti il suo rapporto di lavoro alle dipendenze del comune di Coreglia Antelminelli. Una meritata pensione dopo quarant'anni di vita spesi - senza soluzione di continuità - a stretto contatto con amministratori, cittadini e personaggi che, a vario titolo, si sono interfacciati con il municipio.

Un punto fermo della pubblica amministrazione che ne ha vista passare di acqua sotto i ponti. In questi 40 anni, in qualche modo, tutto gli è ruotato intorno: tanti amministratori e funzionari di un tempo sono passati oltre, tanti ragazzi di allora sono diventati protagonisti oggi; ma lui, come per incanto, è sempre rimasto lì, al suo posto, cercando di dare sempre il meglio di sè.

È stato testimone e, talvolta, fautore di molti eventi e manifestazioni che hanno segnato la vita (e la storia) della comunità locale; ma il suo nome è passato soprattutto alle cronache, di recente, per il "caso" scoppiato a seguito della chiusura dello storico trimestrale del comune, "Il Giornale di Coreglia", che per 15 anni Giorgio Franco Daniele ha contribuito a far crescere, con serietà ed impegno, nelle vesti di cofondatore e direttore responsabile.

Una pagina dolce, per quel che ha rappresentato questa esperienza editoriale per lui e per l'intera comunità (anche all'estero), e allo stesso tempo amara, per la conclusione ingloriosa di questa testata che ha dovuto interrompere la sua pubblicazione (tra le polemiche) dopo che, nel giugno 2018, l’amministrazione comunale ha intrapreso un percorso che ha portato prima alla riduzione dei contributi necessari al suo funzionamento, poi alla definitiva chiusura.

Una ferita aperta e mai rimarginata. Non a caso, lo stesso Giorgio Franco Daniele ha voluto lasciare il suo saluto di congedo sulle colonne del primo numero de "Il Castruccio", il nuovo progetto editoriale curato dalla locale pro loco, sorto proprio dalle ceneri dello storico trimestrale coreglino.

Ma, come si dice, il passato è passato. Ora è tempo di guardare al futuro, anche perchè il 2020 sarà un anno importante per il comune coreglino: si terranno infatti le elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. "Non escludo un impegno civico, ma ancora tutto da definire - ha annunciato, a tal proposito, Giorgio Franco Daniele -. Certamente non in continuità con chi attualmente amministra. Nell'ipotesi di un mio impegno, sarò sicuramente alternativo a questa amministrazione. Mi fa piacere, comunque, che in tanti (anche trasversalmente) mi stiano proponendo di impegnarmi".

Staremo a vedere. Intanto all'ex direttore del "Giornale di Coreglia" vanno i migliori auguri della nostra redazione.