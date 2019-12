Mediavalle



“La befana torna sempre" a Piano di Coreglia

mercoledì, 18 dicembre 2019, 18:06

La pro loco di Coreglia ed i commercianti del centro commerciale “Le muse” sulla via nazionale a Piano di Coreglia – dopo il forzato rinvio della festa di santa lucia per motivi di allarme meteo - ricordano che la manifestazione verrà integrata con la “La befana torna sempre!” sabato 4 gennaio, dall’ora di pranzo fino ad ora di cena, sempre con la chiusura della strada provinciale.



“Ci scusiamo – dichiara la pro loco - per la forzata rinuncia della giornata di Santa Lucia e rinnoviamo l’invito agli amici di essere presenti per festeggiare insieme la befana”.



La S.R. 445 “della Garfagnana” sarà chiusa al traffico in Piano di Coreglia, nel tratto compreso tra il Bivio con la SP 38 “di Coreglia Antelminelli” (circa 25 mt oltre il bivio stesso) e l’intersezione con “Via Porrina”, dalle ore 17.30 alle ore 24:00. Saranno garantite le alternative viarie per i mezzi in transito.