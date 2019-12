Mediavalle



Lega, bene i gazebo a Bagni di Lucca e Barga

sabato, 7 dicembre 2019, 14:02

Questa mattina grande successo di firme al gazebo a Bagni di Lucca, organizzato dalla Lega Mediavalle e Garfagnana, contro il MES. A fianco dei militanti e sostenitori il consigliere e capogruppo in regione Elisa Montemagni e il commissario della Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti.



"Soddisfatti - confermano i leader del Carroccio - per la grande partecipazione dei cittadini locali, che si sono fermati sotto il gazebo per mettere la loro firma contro questo meccanismo europeo ammazza Stati".



Grande successo anche per il gazebo a Barga che ha visto la presenza dello stesso consigliere Montemagni e del commissario Pellegrinotti. Molte le persone che si sono unite alla battaglia della Lega per fermare l'approvazione del MES, definito dal Carroccio "il decreto ammazza stati". "Questa grande partecipazione denota quanto i cittadini siano attenti a tutti i temi - afferma Montemagni - da quelli locali a quelli nazionali ed internazionali e riescano a percepire benissimo quanto sia pericoloso il "decreto ammazza stati": un meccanismo utile solo ad aiutare le banche tedesche".