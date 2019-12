Mediavalle



Movimento per Coreglia attacca la giunta: "Beni pubblici nell'incuria"

sabato, 14 dicembre 2019, 18:47

Il gruppo di minoranza "Movimento per Coreglia", per voce del capogruppo Pietro Frati, attacca duramente il gruppo di maggioranza, guidato dall'attuale sindaco Valerio Amadei, su varie questioni legate al territorio.

"In questi quattro anni, poco più, di legislatura - esordisce il consigliere -, la maggioranza si è sempre vantata di avere avuto i finanziamenti per le scuole elementari e medie a Ghivizzano con annesso un "palazzetto dello sport", e in più un mega stadio per la squadra del Ghiviborgo che attualmente milita in serie d".

"Le scuole e la palestra - afferma - dovevano essere terminate circa un anno fa e, ad ora, solamente una terza parte e funzionale; e si tratta delle scuole elementari. Per quanto riguarda lo stadio, che noi del gruppo "Movimento per Coreglia" abbiamo sempre ritenuto necessario per la nostra comunità, ma magari in forma un po' più modesta, doveva essere terminato nel 2017 e stiamo entrando nel 2020, ed ancora non sappiamo le sorti di questa struttura, eccellente, meravigliosa, mega, ma ancora interminabile".

"Si spera vivamente che non accada come la vicenda dell'asilo nido progettato per Ghivizzano Castello - incalza Frati -, dove sono stati recepiti fondi dalla Regione Toscana per 600 mila euro, ovviamente spesi, ma poi, non avendo usato la struttura per lo scopo della richiesta, la Regione stessa ha, a ragione, preteso la restituzione dell'importo finanziato. Se anche lo stadio non venisse terminato, la cifra da restituire alla Regione sarà di 1 milione e 200 mila euro e, in più, si dovrà tenere conto dei quasi 800 mila euro già spesi dall'amministrazione comunale e provenienti dalle tasche dei cittadini coreglini".

"Questa male amministrazione - attacca il capogruppo -, oltre a creare debiti, ha provocato la non curanza dei beni pubblici, strade, illuminazioni, ecc. Le strade comunali, a parte in poche frazioni che dalla Valle salgono alla montagna, subiscono anni di incuria, avendo palesemente enormi buche e parapetti rovinati, o addirittura inesistenti, rendendo tali strade difficilmente percorribili. Ogni qualvolta avvengono intemperie con acquazzoni cospicui, la strada regionale 445 diventa un fiume come altre strade del territorio, e ci domandiamo perché l'amministrazione di Coreglia Antelminelli non cerchi di risolvere questi problemi, coinvolgendo la provincia di Lucca, avendo responsabilità e competenze di controllo su strade regionali e provinciali, e Gaia spa, essendo l'ente che gestisce le acque e gli scarichi fognari nel nostro territorio".

"Come ho fatto recentemente in un'intervista - conclude -, torno a dire alla maggioranza che amministra il nostro comune: fate un favore a tutti i cittadini, andate a casa!"