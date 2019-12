Mediavalle



Paolinelli (Ugl/Fna): "Tpl, problemi anche per gli studenti della Valle"

lunedì, 2 dicembre 2019, 17:46

Cipriano Paolinelli, coordinatore regionale Ugl/Fna Toscana Nord (Lucca-Pisa-Livorno-Massa) e segretario provinciale Ugl/Fna Lucca, torna a segnalare i problemi nel servizio di trasporto pubblico locale.



"Non pochi problemi - esordisce - nel servizio pubblico TPL (Trasporto Pubblico Locale) della Toscana del Nord, ovvero nelle province di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara. Infatti, proprio in provincia di Lucca, così come anche, appunto, nelle altre province, stamattina, ma anche nei giorni scorsi, a causa dei mezzi oramai datati e/o guasti con anche troppi km sulle spalle e a volte nemmeno più riparabili, non è stato possibile svolgere il servizio interamente. Non si sono potute effettuare molte corse per la mancanza di veicoli, causa guasti e comunque inefficienti o non utilizzabili, causando tra tutti non pochi problemi anche agli studenti che dalla Mediavalle e Garfagnana raggiungono le scuole della città".



"Servono un maggior numero di mezzi e mezzi nuovi - afferma - per poter consentire una manutenzione programmata, preventiva e più accurata senza dover lavorare sempre con l'acqua alla gola. I lavoratori hanno il diritto di lavorare in sicurezza e in tranquillità così come gli utenti e la popolazione hanno diritto ad un servizio puntuale e sicuro. Solo così il servizio pubblico (gli autobus, le circolari e le navette) potrà tornare ad essere al centro dell'attenzione, appetibile e sfruttabile da tutti".



"Il servizio di trasporto pubblico (TPL) - conclude - non è un qualcosa in più, ma un diritto per chiunque ne abbia necessità e come tale dev'essere garantito!"