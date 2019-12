Mediavalle



Paolinelli (UglFna): "Un'altra brutta giornata per il trasporto pubblico locale"

venerdì, 13 dicembre 2019, 17:06

Un'altra brutta giornata per il trasporto pubblico locale in Mediavalle e Garfagnana. A segnalarlo il coordinatore UglFna Toscana Nord e segretario provinciale di Lucca Cipriano Paolinelli.



"Nel comune di Borgo a Mozzano - esordisce - stamattina, per la terza volta in meno di un mese, l'autobus che collega la frazione di Valdottavo a Lucca delle 7 non è arrivato, lasciando di fatto i molti studenti e pendolari della vallata a piedi costringendoli ad adoperarsi con mezzi di fortuna, genitori, parenti ecc, ma per i più sfortunati anche a piedi sotto le condizioni meteo avverse, questo per poter raggiungere la fermata più vicina dove fosse passato il prossimo autobus che dista quasi 2 km".



"La situazione della mancanza mezzi - afferma -, sia come numero che a causa di guasti, non può più essere tollerabile e accettabile da chi puntualmente alla fine del mese paga un abbonamento, tanto più se per frequentare le scuole dell'obbligo. La settimana scorsa si sono verificati altri problemi anche sulla prima corsa della tratta Corsagna - Borgo a Mozzano, che poi però l'azienda ha provveduto a risolvere nei giorni successivi. Anche perché a subire il disagio non sono solo gli studenti e i pendolari ma anche le rispettive famiglie".



"Mi auguro vivamente - conclude - che si possa mettere fine a questa situazione nel più breve tempo possibile per poter così garantire a tutti un servizio pubblico più preciso ed efficiente, che possa garantire a tutti il diritto alla mobilità".