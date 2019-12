Mediavalle : coreglia antelminelli



Presepe Vivente di Ghivizzano, una lunga tradizione che continua

lunedì, 16 dicembre 2019, 08:38

Si è conclusa anche la 26^ edizione del Presepe Vivente di Ghivizzano con un risultato più che positivo. Una serata fredda, ma al punto giusto, ha premiato i numerosi visitatori che sono accorsi per non perdersi questa bella rievocazione e rappresentazione della nascita di Gesù. Il lavoro degli organizzatori, aiutati da tanti volontari, ha fatto sì che tutto fosse stato curato nel migliore dei modi. Buona l'adesione alla proposta degli assaggi dei prodotti tipici e soddisfazione per i tanti prodotti che era possibile gustare gratuitamente.



"Certo - commentano gli organizzatori - , come sempre accade, queste serate che vengono organizzate da persone che offrono il loro lavoro volontario e gratuito, fa sì che finita la festa si possano notare alcune sbavature o imperfezioni, dettate da imprevisti o magari qualche svista, ma crediamo sia giusto non sottolineare in maniera becera solo queste cose, se ci sono state, ma bensì elogiare e premiare coloro che da tanti anni si impegnano in queste manifestazioni e che nonostante le tante difficoltà organizzative fanno in modo che certe tradizioni non vadano perdute".

Gli organizzatori, fieri del lavoro svolto anche in questa occasione, vogliono ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della serata, i proprietari delle cantine che hanno dato la loro disponibilità, tutti i figuranti di Ghivizzano e quelli venuti da alcuni paesi limitrofi, le famiglie che hanno portato i loro bambini per allestire una scuola dove veramente si poteva fare un salto nel tempo, le organizzazioni di volontariato che hanno messo a disposizione mezzi e uomini per gestire in tutta sicurezza la serata.

Ecco le foto di una serata da ricordare...