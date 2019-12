Presto i lavori di restauro dell'affresco "La Madonna dei Miracoli" a Coreglia

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 28 dicembre 2019, 11:08

Dalla Valle del Serchio a New York, per ritirare il premio internazionale “Gradiva International della State University of New York”, con la raccolta di poesie dedicata al paese natale: "Lucignana (Tu paesaggio d'infanzia)". Intervista esclusiva alla poetessa Alba Donati

martedì, 24 dicembre 2019, 16:39

I consiglieri dell’Unione dei Comuni, Yamila Bertieri, Pietro Tosi, Pietro Frati, Francesco Feniello, Claudio Gemignani, intervengono in merito alla chiusura del canile “Le Selvette” di Diecimo, prevista per metà gennaio

lunedì, 23 dicembre 2019, 12:39

Ampliamento del 2% del valore Isee per l'accesso alle agevolazioni delle bollette dei rifiuti, conferma dell'aumento del 2% per le esenzioni e le riduzioni dei servizi scolastici. Proseguimento della lotta all'evasione fiscale

sabato, 21 dicembre 2019, 13:39

Nel corso dell’attività il 42enne è stato trovato in possesso di una dose di 4 grammi circa di cocaina, tre pezzi per un totale di 64,10 grammi di hashish, una dose di 2 grammi di marjuana ed una sigaretta artigianale contenente 1 grammo di hashish, nonché un bilancino di precisione,...

sabato, 21 dicembre 2019, 10:51

Domenica 22 dicembre, alle 19,30, fiaccolata in attesa del Natale a Pescaglia, festa di luce e di gioia. Una festa che vuole richiamare il simbolo della luce, come espressione di fede, che da significato e forza all'uomo, che spesso, vive nelle "tenebre" dell'incertezza, del dubbio e di una vita provata

sabato, 21 dicembre 2019, 09:02

Alcuni disagi per il maltempo in Valle del Serchio. Nella tarda serata di ieri, nel comune di Pescaglia, la viabilità per Gambata è stata interrotta a causa di una frana che ostruiva completamente la strada. A segnalarlo il primo cittadino Andrea Bonfanti che ai suoi cittadini ha raccomandanto attenzione