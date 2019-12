Mediavalle



Regimazione delle acque, Prima Pescaglia interpella la giunta

domenica, 15 dicembre 2019, 21:06

Il gruppo di minoranza "Prima Pescaglia" interpella il sindaco e la giunta sulla situazione del deflusso delle acque piovane in via della Chiesa e in Località Biondo a San Martino in Freddana. Il gruppo chiede se esiste un progetto di miglioria di regimazione delle acque ed un'adeguata manutenzione di tutte le canaline, fossati e griglie della zona.