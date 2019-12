Mediavalle



Terremoto Mugello, disagi anche sui treni per i pendolari

lunedì, 9 dicembre 2019, 09:32

di tommaso boggi

Si fanno sentire i disagi causati dal terremoto di magnitudo tra 4.5 e 4.9 al Mugello che ha coinvolto l’intera area di Firenze e della Toscana centro settentrionale durante la notte, con molte tratte ferroviarie sospese in direzione del capoluogo toscano.

Le tratte interessate in questo momento sembrerebbero essere Pistoia – Firenze, Firenze – Arezzo, Firenze – Borgo San Lorenzo, tra l’altro sede dell’epicentro del sisma, Firenze – Faenza, Prato Bologna e la linea AV Firenze Bologna, con molti pendolari bloccati alle stazioni ed impossibilitati a raggiungere la città. Non è stato invece grande l’impatto subito dalla linea di collegamento ferroviario tra Lucca e Firenze, con solo alcuni ritardi, mentre è diverso per la tratta con Viareggio che ha visto alcune cancellazioni sempre però inserite nel macrocontesto della linea di collegamento con Pistoia, che vede la tratta sospesa per controlli anche con Montecatini.